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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 11:01
Депозити
Глобус продовжує дивувати: відкрив онлайн депозит 19 травня, % виплачують кожного місяця 1 числа, якщо це робочий день, незалежно від дати відкриття депозиту, або якщо перше число неробочий день, то 2 числа. Якось незвично, в інших банках з таким не стикався, завжди виплачували % строго через місяць з дати відкриття.
Додано: Суб 03 чер, 2023 11:12
Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми. Поддержка говорит, что ни виртуалку, ни пластик добавить не получится - такие настройки в банке, только в эпл и гугл пэй.
Кто-то сталкивался?
Додано: Суб 03 чер, 2023 11:41
Ну те що ви ніколи з таким не стикались не значить що такого більше ніде нема. Тася, спорт, ізя, МТБ по строковим вкладам теж платять відсотки в перший робочий день місяця. Це все залежить від облікової політики банків. Ті банки що намагаються всіляко зменшувати кредиторську заборгованість на балансі платять відсотки по першим числам. Решта в день укладення депо. Це просто дві різні моделі, що використовують банки
Додано: Суб 03 чер, 2023 11:51
Re: Банк Глобус
Додано: Суб 03 чер, 2023 12:09
Зараз подивився свої строкові депозити в Ізі, відкрив три депозита на 1 місяць 3,5 та 8 травня. По першому депозиту дійсно в договорі вказано, що % зараховують починаючи з першого робочого дня місяця. А ось такі ж самі депозити, які відкрив пізніше, там вже в договорі вказано: нараховані проценти за вкладом виплачуються вкладнику одночасно з поверненням суми вкладу у дату повернення вкладу, тобто через місяць з моменту відкриття депозиту. Так що Ізя змінив умови договору, а саме виплату % по однаковим депозитам. Пункт договору 1.11
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Суб 03 чер, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 чер, 2023 12:09
Додано: Суб 03 чер, 2023 12:15
Re: Банк Глобус
....у кінці є обмежений пер-ік банок
Додано: Нед 04 чер, 2023 12:27
Re: Банк Глобус
Повелся на халяву. Сегодня получил на НП пластик за 1 грн.
Попытался активировать. По результату:
вируалка закрыта, а
Пластик - "відкриття картки ще в обробці" (уже час).
В результате обращения в Вайбер -чат получил отлуп:"спробуйте завтра після 9.00".
Вот так воскресный шоппинг оказался под угрозой.
Додано: Нед 04 чер, 2023 15:26
Gost2013 в мене таке було,як у тебе, а ти кеш чистив чи ні, я дзвонив на ГЛ вони мололи пурьгу про те, що почекайте 1 год, потім - 2 год,потім з'єднували з техн. відділом, ті теж нічого не могли зробити, я зайшов в налаштування застосунків, знайшов його та повністю почистив кеш і чудо, картка- активувалася, пробуй.
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