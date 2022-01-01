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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:01

Депозити

Глобус продовжує дивувати: відкрив онлайн депозит 19 травня, % виплачують кожного місяця 1 числа, якщо це робочий день, незалежно від дати відкриття депозиту, або якщо перше число неробочий день, то 2 числа. Якось незвично, в інших банках з таким не стикався, завжди виплачували % строго через місяць з дати відкриття.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:12

Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми. Поддержка говорит, что ни виртуалку, ни пластик добавить не получится - такие настройки в банке, только в эпл и гугл пэй.
Кто-то сталкивался?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:41

  mogicanin1986 написав:Глобус продовжує дивувати: відкрив онлайн депозит 19 травня, % виплачують кожного місяця 1 числа, якщо це робочий день, незалежно від дати відкриття депозиту, або якщо перше число неробочий день, то 2 числа. Якось незвично, в інших банках з таким не стикався, завжди виплачували % строго через місяць з дати відкриття.

Ну те що ви ніколи з таким не стикались не значить що такого більше ніде нема. Тася, спорт, ізя, МТБ по строковим вкладам теж платять відсотки в перший робочий день місяця. Це все залежить від облікової політики банків. Ті банки що намагаються всіляко зменшувати кредиторську заборгованість на балансі платять відсотки по першим числам. Решта в день укладення депо. Це просто дві різні моделі, що використовують банки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 11:51

Re: Банк Глобус

  la9 написав:Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми.
В браслеты Xiaomi можно добавить карты Mastercard и только тех банков, которые это поддерживают. Перечень банков небольшой.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 12:09

  Alien написав:
  mogicanin1986 написав:Глобус продовжує дивувати: відкрив онлайн депозит 19 травня, % виплачують кожного місяця 1 числа, якщо це робочий день, незалежно від дати відкриття депозиту, або якщо перше число неробочий день, то 2 числа. Якось незвично, в інших банках з таким не стикався, завжди виплачували % строго через місяць з дати відкриття.

Ну те що ви ніколи з таким не стикались не значить що такого більше ніде нема. Тася, спорт, ізя, МТБ по строковим вкладам теж платять відсотки в перший робочий день місяця. Це все залежить від облікової політики банків. Ті банки що намагаються всіляко зменшувати кредиторську заборгованість на балансі платять відсотки по першим числам. Решта в день укладення депо. Це просто дві різні моделі, що використовують банки

Зараз подивився свої строкові депозити в Ізі, відкрив три депозита на 1 місяць 3,5 та 8 травня. По першому депозиту дійсно в договорі вказано, що % зараховують починаючи з першого робочого дня місяця. А ось такі ж самі депозити, які відкрив пізніше, там вже в договорі вказано: нараховані проценти за вкладом виплачуються вкладнику одночасно з поверненням суми вкладу у дату повернення вкладу, тобто через місяць з моменту відкриття депозиту. Так що Ізя змінив умови договору, а саме виплату % по однаковим депозитам. Пункт договору 1.11
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Суб 03 чер, 2023 12:12, всього редагувалось 1 раз.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 12:09

  Howl написав:
  la9 написав:Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми.
В браслеты Xiaomi можно добавить карты Mastercard и только тех банков, которые это поддерживают. Перечень банков небольшой.

По крайней мере, моно, пумб, кредо добавлялись без проблем. Мастер кард, естественно
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 12:15

Re: Банк Глобус

https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... iaomi.html
....у кінці є обмежений пер-ік банок
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 12:27

Re: Банк Глобус

Повелся на халяву. Сегодня получил на НП пластик за 1 грн.
Попытался активировать. По результату:
вируалка закрыта, а
Пластик - "відкриття картки ще в обробці" (уже час).
В результате обращения в Вайбер -чат получил отлуп:"спробуйте завтра після 9.00".
Вот так воскресный шоппинг оказался под угрозой.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 15:26

Gost2013 в мене таке було,як у тебе, а ти кеш чистив чи ні, я дзвонив на ГЛ вони мололи пурьгу про те, що почекайте 1 год, потім - 2 год,потім з'єднували з техн. відділом, ті теж нічого не могли зробити, я зайшов в налаштування застосунків, знайшов його та повністю почистив кеш і чудо, картка- активувалася, пробуй.
melkh
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