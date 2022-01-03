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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:27
В каком терминале можно без комиссии пополнить ?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:31
melkh написав:Gost2013
в мене таке було,як у тебе, а ти кеш чистив чи ні, я дзвонив на ГЛ вони мололи пурьгу про те, що почекайте 1 год, потім - 2 год,потім з'єднували з техн. відділом, ті теж нічого не могли зробити, я зайшов в налаштування застосунків, знайшов його та повністю почистив кеш і чудо, картка- активувалася, пробуй.
Спасибо за совет. Активировал через 2 часа.Без дополнительных телодвижений.
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Gost2013
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:00
Viz написав: Howl написав: la9 написав:
Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми.
В браслеты Xiaomi можно добавить карты Mastercard и только тех банков, которые это поддерживают. Перечень банков небольшой.
В переліку Таса немає, але карти його прив язуються..
ТАСя остання у списку за посиланням Аметиста.
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