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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:27

Re: Банк Глобус

В каком терминале можно без комиссии пополнить ?
pfauter
 
Повідомлень: 382
З нами з: 06.01.09
Подякував: 98 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:31

  melkh написав:Gost2013 в мене таке було,як у тебе, а ти кеш чистив чи ні, я дзвонив на ГЛ вони мололи пурьгу про те, що почекайте 1 год, потім - 2 год,потім з'єднували з техн. відділом, ті теж нічого не могли зробити, я зайшов в налаштування застосунків, знайшов його та повністю почистив кеш і чудо, картка- активувалася, пробуй.

Спасибо за совет. Активировал через 2 часа.Без дополнительных телодвижений.
Gost2013
 
Повідомлень: 233
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:00

  Viz написав:
  Howl написав:
  la9 написав:Виртуалку не смог добавить в фитнес браслет сяоми.
В браслеты Xiaomi можно добавить карты Mastercard и только тех банков, которые это поддерживают. Перечень банков небольшой.


В переліку Таса немає, але карти його прив язуються..

ТАСя остання у списку за посиланням Аметиста.
klug
 
Повідомлень: 8138
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 10:51

  melkh написав:Народ,підкажіть,що робити, відкрив віртуалку, потім по НП отримав фізичний пластик, активував пластик у застосунку, віртуалка заблокувалася, але так і висить в застосунку,як її позбавитися?

~ через месяц само отвалится
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4907
З нами з: 30.01.13
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:21

  korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.Ограничение на все расходные операции, включая переводы, расчеты по nfc, прочее..


Призрак прошлогоднего ПУМБ-а с его нарастающим итогом в 400К ?

И чего то кажется, что наличие карты Лайт не удваивает эту сумму...
Vatsyk
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Подякував: 29 раз.
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