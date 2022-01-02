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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21
undeadserf написав:
тут все як в Гороха?
Лайт - біла,
Плюс - чорна?
Чи є якісь суттєві відмінності?
Кредлимит только не дают.
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Feh14
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