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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21

  undeadserf написав:тут все як в Гороха?
Лайт - біла,
Плюс - чорна?
Чи є якісь суттєві відмінності?

Кредлимит только не дают.
Feh14
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 53545556
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