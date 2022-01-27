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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:21

  undeadserf написав:тут все як в Гороха?
Лайт - біла,
Плюс - чорна?
Чи є якісь суттєві відмінності?

Кредлимит только не дают.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 20:47

Re: Банк Глобус

  Howl написав:
  lara_08 написав:Ага,оператор КЦ мужу вообще сказала, что не оформляют Донецкой и Луганской областям, т.к. это спорные территории.
Посмотрим, что банк ответит официально. А потом и в НБУ обратимся, поскольку тот даже в 2021 году разъяснял банкам, что для крымчан справку ВПО можно не требовать, если нет подозрений по финмону.
Банку был описан инцидент в текстовом виде + предоставлены ссылки на статьи НБУ (которая указана в цитате) и Мининтеграции. Банк изучил это и статья НБУ явно освежила память:
Globus написав:Керуючись вище пунктом 2.2.6 ДКБО, Банк запитав у Вас можливу наявність довідки про поставлення на облік ВПО... Наявність або відсутність цієї довідки не являється причиною, через яку Банк може відмовити у встановленні ділових відносин.
А то, что на экране в приложении не было возможности отказаться от предоставления этой справки, что поддержка в чате и контакт-центра сообщала о не возможности стать клиентов не предоставив её банк решил опустить.

  korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.
Официальный ответ от банка:
Globus написав:Пройти дистанційну ідентифікацію та верифікацію в Мобільному застосунку можна за спрощеною або повноцінною моделлю ідентифікації та верифікації, а саме:
-- спрощеною: за допомогою надання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефона з бюро кредитних історій;
-- повноцінна: за допомогою надання е-паспорта, завіреного кваліфікованою електронною печаткою "Дія" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідає датіздійснення верифікації та здійснення фотофіксації з використання методу розпізнавання реальності особи.
Фактически то, о чём я и писал ранее в своём сообщении. В самом приложении этот момент правильно не указан. Возможно, если и пройти полноценную модель с использованием Дії, то не факт об отсутствии этих ограничений -- тупость банка.

Вывод. Как по мне, то банк показывает себя не с лучшей стороны. По спорным моментам стоит иметь доказательства.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 23:12

  undeadserf написав:тут все як в Гороха?
Лайт - біла,
Плюс - чорна?
Чи є якісь суттєві відмінності?

И кешбек по картам идёт отдельно.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 00:28

  Howl написав:
  Howl написав:
  lara_08 написав:Ага,оператор КЦ мужу вообще сказала, что не оформляют Донецкой и Луганской областям, т.к. это спорные территории.
Посмотрим, что банк ответит официально. А потом и в НБУ обратимся, поскольку тот даже в 2021 году разъяснял банкам, что для крымчан справку ВПО можно не требовать, если нет подозрений по финмону.
Банку был описан инцидент в текстовом виде + предоставлены ссылки на статьи НБУ (которая указана в цитате) и Мининтеграции. Банк изучил это и статья НБУ явно освежила память:
Globus написав:Керуючись вище пунктом 2.2.6 ДКБО, Банк запитав у Вас можливу наявність довідки про поставлення на облік ВПО... Наявність або відсутність цієї довідки не являється причиною, через яку Банк може відмовити у встановленні ділових відносин.
А то, что на экране в приложении не было возможности отказаться от предоставления этой справки, что поддержка в чате и контакт-центра сообщала о не возможности стать клиентов не предоставив её банк решил опустить.

  korzviktor20 написав:По карте глобус плюс ограничения 400к гривен в год.кому надо больше- топает в отделение с паспортом и кодом.
Официальный ответ от банка:
Globus написав:Пройти дистанційну ідентифікацію та верифікацію в Мобільному застосунку можна за спрощеною або повноцінною моделлю ідентифікації та верифікації, а саме:
-- спрощеною: за допомогою надання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефона з бюро кредитних історій;
-- повноцінна: за допомогою надання е-паспорта, завіреного кваліфікованою електронною печаткою "Дія" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідає датіздійснення верифікації та здійснення фотофіксації з використання методу розпізнавання реальності особи.
Фактически то, о чём я и писал ранее в своём сообщении. В самом приложении этот момент правильно не указан. Возможно, если и пройти полноценную модель с использованием Дії, то не факт об отсутствии этих ограничений -- тупость банка.

Вывод. Как по мне, то банк показывает себя не с лучшей стороны. По спорным моментам стоит иметь доказательства.

Так что в итоге? Даёт сейчас открыть без справки ВПО ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 08:48

Re: Банк Глобус

lara_08, я не пробовал. Ну судя по общению с ними желание стать их клиентом у меня явно поубавилось :D

Поскольку справку ВПО у меня затребовали вручную через костыль запроса РНОКПП, то получается этот момент могли устранить.

ps Будите пробовать и возникнут трудности, то скан ответа вышлю.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:04

На мою думку банк оцінює ризики. Невідомо де знаходиться дистанційний потенційний клієнт з реєстрацією на окупованій території і які неприємності це може принести банку.
Немає жодних проблем отримати довідку ВПО та не придумувати собі складнощі з банками і не тільки.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:39

Re: Банк Глобус

  Клиент_ написав:Невідомо де знаходиться дистанційний потенційний клієнт з реєстрацією на окупованій території...
1 Для цього можна використовувати геолокацію в застосунку банку.
2 Територіальна громада мого населеного пункту входить у список громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, тобто населений пункт під української влади. Відділення Нової пошти, Укрпошти, Ощадбанку, ПриватБанку працюють.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:41

  Клиент_ написав:На мою думку банк оцінює ризики. Невідомо де знаходиться дистанційний потенційний клієнт з реєстрацією на окупованій території і які неприємності це може принести банку.
Немає жодних проблем отримати довідку ВПО та не придумувати собі складнощі з банками і не тільки.

Не пишіть дурню. Якщо людина нікуди не виїхала, а живе там де й жила на неокупованій території, то про яке ВПО ви пишите. Різні махінатори дійсно реєструються як ВПО в сусідньому селі, бо вони шахраї.
Які ризики для банку видати кредитку з нульовим кредитним лімітом?
Банк сам створив проблему на рівному місці для клієнтів які знаходяться на неокупованій території, але якийсь "умник" у Глобусі вже вважає ці території не українськими.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 08:59

Re: Банк Глобус

  Feh14 написав:Кредлимит только не дают.

Трохи налили, на кілька ОВДП вистачить
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:09

  undeadserf написав:
  Feh14 написав:Кредлимит только не дают.

Трохи налили, на кілька ОВДП вистачить


А скільки пройшло днів після відкриття картки?
Vatsyk
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