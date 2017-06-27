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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 10:08

Re: Банк Глобус

приємні працівники у відділенні, все гарно розповіли, молодці!
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Повідомлень: 3
З нами з: 15.02.23
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:13

Кешбек

Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
korzviktor20
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Повідомлень: 165
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 54555657
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