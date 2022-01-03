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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 10:08
Re: Банк Глобус
приємні працівники у відділенні, все гарно розповіли, молодці!
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:13
Кешбек
Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
Додано: Сер 14 чер, 2023 08:10
Кешбек зачисляют на карту вроде на следующий день.Вы переводили на другую карту другого банка Украины? Я переводил, глобус с меня комис не брал, в тарифах есть условия, ознакомьтесь, может вы превысили сумму переводов. До 10 платежей или до 50 тысяч грн в месяц (накопительно) 0% комис, если переводы с карты на карту других украинских банков с кредитки свои деньги или с карты лайт.
Додано: Сер 14 чер, 2023 09:07
Re: Банк Глобус
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