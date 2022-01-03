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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 10:08

Re: Банк Глобус

приємні працівники у відділенні, все гарно розповіли, молодці!
Комар
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:13

Кешбек

Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:10

  korzviktor20 написав:Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)

Кешбек зачисляют на карту вроде на следующий день.Вы переводили на другую карту другого банка Украины? Я переводил, глобус с меня комис не брал, в тарифах есть условия, ознакомьтесь, может вы превысили сумму переводов. До 10 платежей или до 50 тысяч грн в месяц (накопительно) 0% комис, если переводы с карты на карту других украинских банков с кредитки свои деньги или с карты лайт.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:07

Re: Банк Глобус

  Vatsyk написав:А скільки пройшло днів після відкриття картки?

Після реєстрації відразу насипали.
Спробував більше попросити - не захотіли.
undeadserf
 
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