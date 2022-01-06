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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 10:08

Re: Банк Глобус

приємні працівники у відділенні, все гарно розповіли, молодці!
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:13

Кешбек

Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 08:10

  korzviktor20 написав:Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)

Кешбек зачисляют на карту вроде на следующий день.Вы переводили на другую карту другого банка Украины? Я переводил, глобус с меня комис не брал, в тарифах есть условия, ознакомьтесь, может вы превысили сумму переводов. До 10 платежей или до 50 тысяч грн в месяц (накопительно) 0% комис, если переводы с карты на карту других украинских банков с кредитки свои деньги или с карты лайт.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:07

Re: Банк Глобус

  Vatsyk написав:А скільки пройшло днів після відкриття картки?

Після реєстрації відразу насипали.
Спробував більше попросити - не захотіли.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:02

  mogicanin1986 написав:
  korzviktor20 написав:Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)

Кешбек зачисляют на карту вроде на следующий день.Вы переводили на другую карту другого банка Украины? Я переводил, глобус с меня комис не брал, в тарифах есть условия, ознакомьтесь, может вы превысили сумму переводов. До 10 платежей или до 50 тысяч грн в месяц (накопительно) 0% комис, если переводы с карты на карту других украинских банков с кредитки свои деньги или с карты лайт.

Вроде переводят) где в правилах написано про зачисление на след.день? похожие моменты есть и у других банков, например в Авале.Это все делается, с целью загнать клиента в тех.овердрафт, и снять комиссию.По карте плюс нет личного кабинета, только смс и приложение.В смс пишется доступная сумма, в приложении сумма до зачисления.Количество операций, как и сумма не превышенны, это просто тех.проблемы банка,за которые должен платить клиент.
По всем моментам надо звонить в поддержку, у разных операторов свои версии ситуации, нет единого подхода.Поддержка норм.,фантазия работает)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03

ДЕПОЗИТ

Як відбувається виведення депозиту з банку: наприклад закінчився термін тепозиту в 100 к, як його вивести в інший банк, адже СЕП лише 10 т, П2П платний в банку, підкажіть,дякую.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:47

  melkh написав:Як відбувається виведення депозиту з банку: наприклад закінчився термін тепозиту в 100 к, як його вивести в інший банк, адже СЕП лише 10 т, П2П платний в банку, підкажіть,дякую.

Через готівку, ні?
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:48

  melkh написав:Як відбувається виведення депозиту з банку: наприклад закінчився термін тепозиту в 100 к, як його вивести в інший банк, адже СЕП лише 10 т, П2П платний в банку, підкажіть,дякую.

рекомендую дадаток
робите будь-які СЕП в межах безкоштовної суми
все працює
гроші за 15 хвилин були в інших банках
є гарний вклад онлайн і ставка всього 21%
sens
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