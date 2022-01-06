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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 чер, 2023 10:08
приємні працівники у відділенні, все гарно розповіли, молодці!
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Додано: Вів 13 чер, 2023 15:13
Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
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korzviktor20
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Додано: Сер 14 чер, 2023 08:10
korzviktor20 написав:
Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
Кешбек зачисляют на карту вроде на следующий день.Вы переводили на другую карту другого банка Украины? Я переводил, глобус с меня комис не брал, в тарифах есть условия, ознакомьтесь, может вы превысили сумму переводов. До 10 платежей или до 50 тысяч грн в месяц (накопительно) 0% комис, если переводы с карты на карту других украинских банков с кредитки свои деньги или с карты лайт.
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mogicanin1986
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:07
Vatsyk написав:
А скільки пройшло днів після відкриття картки?
Після реєстрації відразу насипали.
Спробував більше попросити - не захотіли.
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undeadserf
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:02
mogicanin1986 написав: korzviktor20 написав:
Как и завещал усопший фарсик, зачисление от кешбека происходит странным образом.в приложении зачисление есть, а на счету карты денег нет.В смс одна сумма остатка, в приложении другая.При попытке перевода на другую карту, требует комиссию.Специалисты уже работают над проблемой, а пока надо платить комиссию.)
Кешбек зачисляют на карту вроде на следующий день.Вы переводили на другую карту другого банка Украины? Я переводил, глобус с меня комис не брал, в тарифах есть условия, ознакомьтесь, может вы превысили сумму переводов. До 10 платежей или до 50 тысяч грн в месяц (накопительно) 0% комис, если переводы с карты на карту других украинских банков с кредитки свои деньги или с карты лайт.
Вроде переводят) где в правилах написано про зачисление на след.день? похожие моменты есть и у других банков, например в Авале.Это все делается, с целью загнать клиента в тех.овердрафт, и снять комиссию.По карте плюс нет личного кабинета, только смс и приложение.В смс пишется доступная сумма, в приложении сумма до зачисления.Количество операций, как и сумма не превышенны, это просто тех.проблемы банка,за которые должен платить клиент.
По всем моментам надо звонить в поддержку, у разных операторов свои версии ситуации, нет единого подхода.Поддержка норм.,фантазия работает)
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korzviktor20
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03
Як відбувається виведення депозиту з банку: наприклад закінчився термін тепозиту в 100 к, як його вивести в інший банк, адже СЕП лише 10 т, П2П платний в банку, підкажіть,дякую.
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melkh
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:47
melkh написав:
Як відбувається виведення депозиту з банку: наприклад закінчився термін тепозиту в 100 к, як його вивести в інший банк, адже СЕП лише 10 т, П2П платний в банку, підкажіть,дякую.
Через готівку, ні?
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Alien
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:48
melkh написав:
Як відбувається виведення депозиту з банку: наприклад закінчився термін тепозиту в 100 к, як його вивести в інший банк, адже СЕП лише 10 т, П2П платний в банку, підкажіть,дякую.
рекомендую дадаток
робите будь-які СЕП в межах безкоштовної суми
все працює
гроші за 15 хвилин були в інших банках
є гарний вклад онлайн і ставка всього 21%
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sens
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Додано: Суб 17 чер, 2023 11:05
За смс обслуживание не берут здесь денег?
ИБ сильно напоминает форварда
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andreyiskra
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