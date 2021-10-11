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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:22

  melkh написав:andreyiskra ні, до пушів вони ще не доросли, розробник один і той же.

Я, например, за смс.Они в шарике подробные и бесплатные.Хотелось бы видеть какой ты пуш получишь, когда нет света и/или моб.интернета.Вот, чтобы биллинг подтянули, согласно современным требованиям..
korzviktor20
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  #<1 ... 55565758
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