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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 чер, 2023 23:22
melkh написав:andreyiskra
ні, до пушів вони ще не доросли, розробник один і той же.
Я, например, за смс.Они в шарике подробные и бесплатные.Хотелось бы видеть какой ты пуш получишь, когда нет света и/или моб.интернета.Вот, чтобы биллинг подтянули, согласно современным требованиям..
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:32
Вітаю. Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь? І ще питання, інтернет банкінг (веб) тут працює? Не можу увійти, який логін набирати? Подякую
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