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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:22

  melkh написав:andreyiskra ні, до пушів вони ще не доросли, розробник один і той же.

Я, например, за смс.Они в шарике подробные и бесплатные.Хотелось бы видеть какой ты пуш получишь, когда нет света и/или моб.интернета.Вот, чтобы биллинг подтянули, согласно современным требованиям..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:32

Re: Банк Глобус

Вітаю. Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь? І ще питання, інтернет банкінг (веб) тут працює? Не можу увійти, який логін набирати? Подякую
valya
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Повідомлень: 1753
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Подякував: 595 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:55

Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:59

  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

Переселяйтесь в другой район
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:09

  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

Та лааана, раз в год можно и в город съездить )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:30

korzviktor20 Якщо безкоштовно, то і я за, подивився би на я тебе чи би виступав ти би за смс,якщо би вони були платні, як до прикладу у Сенсі.
melkh
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wildlynx

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