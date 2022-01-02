Я, например, за смс.Они в шарике подробные и бесплатные.Хотелось бы видеть какой ты пуш получишь, когда нет света и/или моб.интернета.Вот, чтобы биллинг подтянули, согласно современным требованиям..
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Додано: Суб 17 чер, 2023 23:22
Додано: Нед 18 чер, 2023 17:32
Re: Банк Глобус
Вітаю. Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь? І ще питання, інтернет банкінг (веб) тут працює? Не можу увійти, який логін набирати? Подякую
Додано: Нед 18 чер, 2023 19:55
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
Додано: Нед 18 чер, 2023 19:59
Додано: Нед 18 чер, 2023 20:09
Додано: Нед 18 чер, 2023 20:30
korzviktor20 Якщо безкоштовно, то і я за, подивився би на я тебе чи би виступав ти би за смс,якщо би вони були платні, як до прикладу у Сенсі.
Додано: Пон 19 чер, 2023 00:11
Не помиляєтесь, найкраща пропозицiя по кешбеку на продукти у червнi -
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
або ще
Додано: Пон 19 чер, 2023 00:17
IБ (веб) тут працює.
По логiну тут:
viewtopic.php?p=5480994#p5480994
viewtopic.php?p=5481294#p5481294
viewtopic.php?p=5481569#p5481569
чи тут:
viewtopic.php?p=5442391#p5442391
viewtopic.php?p=5442397#p5442397
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