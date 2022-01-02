RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 23:22

  melkh написав:andreyiskra ні, до пушів вони ще не доросли, розробник один і той же.

Я, например, за смс.Они в шарике подробные и бесплатные.Хотелось бы видеть какой ты пуш получишь, когда нет света и/или моб.интернета.Вот, чтобы биллинг подтянули, согласно современным требованиям..
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:32

Re: Банк Глобус

Вітаю. Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь? І ще питання, інтернет банкінг (веб) тут працює? Не можу увійти, який логін набирати? Подякую
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 31.10.12
Подякував: 597 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:55

Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
iurii44
 
Повідомлень: 955
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 19:59

  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

Переселяйтесь в другой район
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8895
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:09

  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

Та лааана, раз в год можно и в город съездить )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 303 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 20:30

korzviktor20 Якщо безкоштовно, то і я за, подивився би на я тебе чи би виступав ти би за смс,якщо би вони були платні, як до прикладу у Сенсі.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 831
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:11

  valya написав:Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь?

Не помиляєтесь, найкраща пропозицiя по  кешбеку на продукти у червнi -
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
або ще тут порiвняльна таблиця.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
12
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 00:17

  valya написав:І ще питання, інтернет банкінг (веб) тут працює? Не можу увійти, який логін набирати?
IБ (веб) тут працює.
По логiну тут:
viewtopic.php?p=5480994#p5480994
viewtopic.php?p=5481294#p5481294
viewtopic.php?p=5481569#p5481569
чи тут:
viewtopic.php?p=5442391#p5442391
viewtopic.php?p=5442397#p5442397
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
12
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 06:59

  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

На метро до Лівобережної. Треба відкрити фізичні картки. Наразі вигідні умови по СЕП
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13489
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 09:34

  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

Я зарегистрировался в банке и оформил депо валяясь в кресле на работе.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 15, 16, 17
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
163 77127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 06:57
sens
Банк Восток 1 ... 9, 10, 11
Goodman » Нед 02 січ, 2022 20:26
106 115029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 чер, 2023 17:44
1finanсier
Піреус Банк МКБ 1 ... 24, 25, 26
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
253 193018
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 чер, 2023 17:06
wildlynx

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.