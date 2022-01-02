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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 чер, 2023 23:22
melkh написав:andreyiskra
ні, до пушів вони ще не доросли, розробник один і той же.
Я, например, за смс.Они в шарике подробные и бесплатные.Хотелось бы видеть какой ты пуш получишь, когда нет света и/или моб.интернета.Вот, чтобы биллинг подтянули, согласно современным требованиям..
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:32
Вітаю. Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь? І ще питання, інтернет банкінг (веб) тут працює? Не можу увійти, який логін набирати? Подякую
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Додано: Нед 18 чер, 2023 19:55
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
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iurii44
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Додано: Нед 18 чер, 2023 19:59
iurii44 написав:
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
Переселяйтесь в другой район
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:09
iurii44 написав:
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
Та лааана, раз в год можно и в город съездить )
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Додано: Нед 18 чер, 2023 20:30
korzviktor20 Якщо безкоштовно, то і я за, подивився би на я тебе чи би виступав ти би за смс,якщо би вони були платні, як до прикладу у Сенсі.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 00:11
valya написав:
Вдалося замовити картку заради кращого кешбека на продукти. Я не помиляюсь?
Не помиляєтесь, найкраща пропозицiя по кешбеку на продукти у червнi - https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
або ще тут
порiвняльна таблиця.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 00:17
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Додано: Пон 19 чер, 2023 06:59
iurii44 написав:
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
На метро до Лівобережної. Треба відкрити фізичні картки. Наразі вигідні умови по СЕП
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Додано: Пон 19 чер, 2023 09:34
iurii44 написав:
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
Я зарегистрировался в банке и оформил депо валяясь в кресле на работе.
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