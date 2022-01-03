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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 11:00
аппку колбасит
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
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Додано: Пон 19 чер, 2023 11:40
КБ с Лайта вывелся мгновенно
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