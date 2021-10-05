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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:00

аппку колбасит :(

А как в ней удалить изображение закрытой карты?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 13.01.09
Подякував: 930 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:40

КБ с Лайта вывелся мгновенно
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4910
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:04

  flysoulfly написав:аппку колбасит :(

А как в ней удалить изображение закрытой карты?

Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
Feh14
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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