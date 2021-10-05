аппку колбасит
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 17:04
Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44
спасибо,
Обновленная аппка на старых андроидах никак не отображает ту искомую кнопку - слово "зберегти" - на месте "карандаша".
Пришлось тыцнуть в предполагаемое место этой кнопки - и получилось.
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