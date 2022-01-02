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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 11:00
аппку колбасит
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 чер, 2023 11:40
КБ с Лайта вывелся мгновенно
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guntherhouse777
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:04
flysoulfly написав:
аппку колбасит
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
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Feh14
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44
Feh14 написав:
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
спасибо,
Обновленная аппка на старых андроидах никак не отображает ту искомую кнопку - слово "зберегти" - на месте "карандаша".
Пришлось тыцнуть в предполагаемое место этой кнопки
- и получилось.
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:22
Вітаю. Якщо поповнити картку р2р власними і одразу збійснювати покупку, неприємностей-овера не буде? Подякую
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valya
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:40
valya написав:
Вітаю. Якщо поповнити картку р2р власними і одразу збійснювати покупку, неприємностей-овера не буде? Подякую
Не буде.
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