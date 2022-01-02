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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:00

аппку колбасит :(

А как в ней удалить изображение закрытой карты?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 13.01.09
Подякував: 935 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 11:40

КБ с Лайта вывелся мгновенно
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4910
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 344 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:04

  flysoulfly написав:аппку колбасит :(

А как в ней удалить изображение закрытой карты?

Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
Feh14
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44

  Feh14 написав:
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
спасибо,
Обновленная аппка на старых андроидах никак не отображает ту искомую кнопку - слово "зберегти" - на месте "карандаша".
Пришлось тыцнуть в предполагаемое место этой кнопки :twisted: - и получилось.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 13.01.09
Подякував: 935 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:22

Re: Банк Глобус

Вітаю. Якщо поповнити картку р2р власними і одразу збійснювати покупку, неприємностей-овера не буде? Подякую
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 31.10.12
Подякував: 598 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:40

  valya написав:Вітаю. Якщо поповнити картку р2р власними і одразу збійснювати покупку, неприємностей-овера не буде? Подякую

Не буде.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 519 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:57

Re: Банк Глобус

Подскажите, если есть виртуальная карта глобус плюс, можно открыть еще виртуальную глобус плюс лайт и заказать обе карты пластик?
Oktawa
 
Повідомлень: 521
З нами з: 08.11.17
Подякував: 493 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 16:59

  Oktawa написав:Подскажите, если есть виртуальная карта глобус плюс, можно открыть еще виртуальную глобус плюс лайт и заказать обе карты пластик?

Можно
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 519 раз.
 
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  #<1 ... 56575859
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