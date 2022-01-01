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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 11:00
аппку колбасит
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 чер, 2023 11:40
КБ с Лайта вывелся мгновенно
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guntherhouse777
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:04
flysoulfly написав:
аппку колбасит
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
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Feh14
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:44
Feh14 написав:
А как в ней удалить изображение закрытой карты?
Картки- карандашик- перечеркнуть глазик- зберегьи
спасибо,
Обновленная аппка на старых андроидах никак не отображает ту искомую кнопку - слово "зберегти" - на месте "карандаша".
Пришлось тыцнуть в предполагаемое место этой кнопки
- и получилось.
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flysoulfly
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:22
Вітаю. Якщо поповнити картку р2р власними і одразу збійснювати покупку, неприємностей-овера не буде? Подякую
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valya
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:40
valya написав:
Вітаю. Якщо поповнити картку р2р власними і одразу збійснювати покупку, неприємностей-овера не буде? Подякую
Не буде.
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ingtrans
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:57
Подскажите, если есть виртуальная карта глобус плюс, можно открыть еще виртуальную глобус плюс лайт и заказать обе карты пластик?
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Oktawa
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Додано: Вів 20 чер, 2023 16:59
Oktawa написав:
Подскажите, если есть виртуальная карта глобус плюс, можно открыть еще виртуальную глобус плюс лайт и заказать обе карты пластик?
Можно
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ingtrans
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:21
Глобус предлагает депозиты : срок 275-365 дней под 20% открытие в отделении и +0,5% ,если от 100 тыс., и депозиты онлайн 275 дней под 21% , 731 день под 19% .А какой выбрали бы Вы, учитывая "танцы" доллара?
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Incasso
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:41
Incasso написав:
Глобус предлагает депозиты : срок 275-365 дней под 20% и депозиты онлайн 275 дней под 21% , 731 день под 19% .А какой выбрали бы Вы, учитывая "танцы" доллара?
Вот такой 😉 - https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... 1&sort=0.1
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FinTech
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