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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:35

  Incasso написав:Глобус предлагает депозиты : срок 275-365 дней под 20% открытие в отделении и +0,5% ,если от 100 тыс., и депозиты онлайн 275 дней под 21% , 731 день под 19% .А какой выбрали бы Вы, учитывая "танцы" доллара?

Я подожду плюсы...было уже такое
korzviktor20
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Повідомлень: 170
З нами з: 12.05.21
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  #<1 ... 57585960
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