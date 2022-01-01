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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 18:35
Incasso написав:
Глобус предлагает депозиты : срок 275-365 дней под 20% открытие в отделении и +0,5% ,если от 100 тыс., и депозиты онлайн 275 дней под 21% , 731 день под 19% .А какой выбрали бы Вы, учитывая "танцы" доллара?
Я подожду плюсы...было уже такое
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Додано: Пон 26 чер, 2023 15:57
кб нараховують за покупки на закордонних сайтах?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 16:04
sens написав: iurii44 написав:
Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони
На метро до Лівобережної. Треба відкрити фізичні картки. Наразі вигідні умови по СЕП
А что значит выгодные условия по сэп?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 16:15
Кто-то сталкивался с пенсионной картой?
По ней платные смс, толкалка 10 раз на 50к на месяц и сдергивание бесплатно. Так?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:02
На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 17:07
la9 написав:
На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?
Poco x3, працює, сьогодні якраз тестив карту з кишмишем...
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chipmunk
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