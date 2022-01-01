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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:35

  Incasso написав:Глобус предлагает депозиты : срок 275-365 дней под 20% открытие в отделении и +0,5% ,если от 100 тыс., и депозиты онлайн 275 дней под 21% , 731 день под 19% .А какой выбрали бы Вы, учитывая "танцы" доллара?

Я подожду плюсы...было уже такое
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:57

  FinTech написав:Не помиляєтесь, найкраща пропозицiя по  кешбеку на продукти у червнi -
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
або ще тут порiвняльна таблиця.

кб нараховують за покупки на закордонних сайтах?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:04

Re: Банк Глобус

sens написав:
  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

На метро до Лівобережної. Треба відкрити фізичні картки. Наразі вигідні умови по СЕП


А что значит выгодные условия по сэп?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:15

Re: Банк Глобус

Кто-то сталкивался с пенсионной картой?
По ней платные смс, толкалка 10 раз на 50к на месяц и сдергивание бесплатно. Так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:02

Re: Банк Глобус

На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:07

Re: Банк Глобус

  la9 написав:На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?

Poco x3, працює, сьогодні якраз тестив карту з кишмишем...
chipmunk
 
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