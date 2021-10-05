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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:35

  Incasso написав:Глобус предлагает депозиты : срок 275-365 дней под 20% открытие в отделении и +0,5% ,если от 100 тыс., и депозиты онлайн 275 дней под 21% , 731 день под 19% .А какой выбрали бы Вы, учитывая "танцы" доллара?

Я подожду плюсы...было уже такое
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:57

  FinTech написав:Не помиляєтесь, найкраща пропозицiя по  кешбеку на продукти у червнi -
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
або ще тут порiвняльна таблиця.

кб нараховують за покупки на закордонних сайтах?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:04

Re: Банк Глобус

sens написав:
  iurii44 написав:Ставки в грн хорошие, но очень не удачно расположены отделения. Нет отделения на Оболони

На метро до Лівобережної. Треба відкрити фізичні картки. Наразі вигідні умови по СЕП


А что значит выгодные условия по сэп?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:15

Re: Банк Глобус

Кто-то сталкивался с пенсионной картой?
По ней платные смс, толкалка 10 раз на 50к на месяц и сдергивание бесплатно. Так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:02

Re: Банк Глобус

На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:07

Re: Банк Глобус

  la9 написав:На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?

Poco x3, працює, сьогодні якраз тестив карту з кишмишем...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:27

la9 стучитесь в поддержу , пусть перепишут под ваш "камень".
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:04

Все дуже зрозуміло

Є додаток глобал24 , відкривав в ньому зі своєї однієї картки депозит та виплати відсотків і депозиту робив на іншу. Віднедавна відкрив віртуальну. З неї відкрив депозит. Бачу виплачені відсотки тільки рахунок жодної з трьох карток. Через чат підказали де ЩЄ заховався рахунок онлайн. Під час відкриття з віртуальної картки навіть не пропонує існуючий рахунок - ось так гівнозбірка від глобуса
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:45

за даними телеграм каналу t.me/tabfinance

Анонс кешбек-пропозицій від «Банку Глобус» на липень

У липні з'являться нові категорії «Зоомагазини» та «Меблі і будівництво», а також за категорією «Транспорт» ставка кешбеку буде однаковою як при розрахунку кредитними коштами, так і власними.

Отже, у липні клієнти зможуть обрати 3 категорії з наступних (власні / кредитні кошти):

🚎 «Транспорт» — 20% / 20% (за операції до 50₴)
🐶 «Зоомагазини» — 4% / 2%
💊 «Аптеки» — 3% / 2%
🍟 «Кафе та ресторани» — 3% / 2%
🍌 «Продукти» — 3% / 2%
🩳 «Одяг та взуття» — 2.5% / 1.5%
🛠 «Меблі та будівництво» — 2% / 1%
⛽️ «АЗС» — 1% / 0.75%

Партнерські пропозиції:
💻 «Eldorado» — 5%
🖥 «ЖЖУК» — 3%
📱 «СМАРТШОП» — 3%

Максимальна сума кешбеку за однією карткою — 500₴ на місяць, а мінімальна сума для перерахування кешбеку на картковий рахунок — 100₴.

💡 Відкривши обидві картки, які беруть участь у програмі лояльності, Ви зможете накопичити до 1 000₴ кешбеку: 500₴ за «Globus Plus» та ще 500₴ за «Globus Plus Light».

Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:22

Re: Банк Глобус

З 1.07 20-21% вже буде на термін 184-274д
wolt450
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