Я подожду плюсы...было уже такое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 чер, 2023 18:35
Додано: Пон 26 чер, 2023 15:57
кб нараховують за покупки на закордонних сайтах?
Додано: Пон 26 чер, 2023 16:04
Re: Банк Глобус
Додано: Пон 26 чер, 2023 16:15
Re: Банк Глобус
Кто-то сталкивался с пенсионной картой?
По ней платные смс, толкалка 10 раз на 50к на месяц и сдергивание бесплатно. Так?
Додано: Пон 26 чер, 2023 17:02
Re: Банк Глобус
На сяоми додаток Глобусплюс для нового клиента вылетает. Никто не сталкивался?
Додано: Пон 26 чер, 2023 17:07
Re: Банк Глобус
Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:04
Все дуже зрозуміло
Є додаток глобал24 , відкривав в ньому зі своєї однієї картки депозит та виплати відсотків і депозиту робив на іншу. Віднедавна відкрив віртуальну. З неї відкрив депозит. Бачу виплачені відсотки тільки рахунок жодної з трьох карток. Через чат підказали де ЩЄ заховався рахунок онлайн. Під час відкриття з віртуальної картки навіть не пропонує існуючий рахунок - ось так гівнозбірка від глобуса
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:45
за даними телеграм каналу t.me/tabfinance
Анонс кешбек-пропозицій від «Банку Глобус» на липень
У липні з'являться нові категорії «Зоомагазини» та «Меблі і будівництво», а також за категорією «Транспорт» ставка кешбеку буде однаковою як при розрахунку кредитними коштами, так і власними.
Отже, у липні клієнти зможуть обрати 3 категорії з наступних (власні / кредитні кошти):
🚎 «Транспорт» — 20% / 20% (за операції до 50₴)
🐶 «Зоомагазини» — 4% / 2%
💊 «Аптеки» — 3% / 2%
🍟 «Кафе та ресторани» — 3% / 2%
🍌 «Продукти» — 3% / 2%
🩳 «Одяг та взуття» — 2.5% / 1.5%
🛠 «Меблі та будівництво» — 2% / 1%
⛽️ «АЗС» — 1% / 0.75%
Партнерські пропозиції:
💻 «Eldorado» — 5%
🖥 «ЖЖУК» — 3%
📱 «СМАРТШОП» — 3%
Максимальна сума кешбеку за однією карткою — 500₴ на місяць, а мінімальна сума для перерахування кешбеку на картковий рахунок — 100₴.
💡 Відкривши обидві картки, які беруть участь у програмі лояльності, Ви зможете накопичити до 1 000₴ кешбеку: 500₴ за «Globus Plus» та ще 500₴ за «Globus Plus Light».
Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:22
Re: Банк Глобус
З 1.07 20-21% вже буде на термін 184-274д
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