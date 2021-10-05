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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:38
wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
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melkh
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:54
melkh написав:wolt450
Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
В відділенні
21 буде на 6м
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wolt450
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:56
wolt450 написав: melkh написав:wolt450
Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
В відділенні
21 буде на 6м
дуже добре! Є місця де буде поки що 17% на 6 місяців
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