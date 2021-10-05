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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:38

wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:54

  melkh написав:wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((

В відділенні
21 буде на 6м
wolt450
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Подякував: 15 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:56

  wolt450 написав:
  melkh написав:wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((

В відділенні
21 буде на 6м
дуже добре! Є місця де буде поки що 17% на 6 місяців
sens
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