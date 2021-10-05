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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:38
wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
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melkh
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:54
melkh написав:wolt450
Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
В відділенні
21 буде на 6м
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wolt450
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:56
wolt450 написав: melkh написав:wolt450
Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
В відділенні
21 буде на 6м
дуже добре! Є місця де буде поки що 17% на 6 місяців
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sens
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:58
Ну що там депозити?
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Investor_K
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:51
Всё какие то стрёмные сроки для гривны
ждём такие % на три месяца
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emeta
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Додано: Суб 01 лип, 2023 05:15
melkh написав:
Анонс кешбек-пропозицій від «Банку Глобус» на липень
У липні з'являться нові категорії «Зоомагазини» та «Меблі і будівництво», а також за категорією «Транспорт» ставка кешбеку буде однаковою як при розрахунку кредитними коштами, так і власними.
Отже, у липні клієнти зможуть обрати 3 категорії з наступних (власні / кредитні кошти):
🚎 «Транспорт» — 20% / 20% (за операції до 50₴)
🐶 «Зоомагазини» — 4% / 2%
💊 «Аптеки» — 3% / 2%
🍟 «Кафе та ресторани» — 3% / 2%
🍌 «Продукти» — 3% / 2%
🩳 «Одяг та взуття» — 2.5% / 1.5%
🛠 «Меблі та будівництво» — 2% / 1%
⛽️ «АЗС» — 1% / 0.75%
Партнерські пропозиції:
💻 «Eldorado» — 5%
🖥 «ЖЖУК» — 3%
📱 «СМАРТШОП» — 3%
Максимальна сума кешбеку за однією карткою — 500₴ на місяць, а мінімальна сума для перерахування кешбеку на картковий рахунок — 100₴.
💡 Відкривши обидві картки, які беруть участь у програмі лояльності, Ви зможете накопичити до 1 000₴ кешбеку: 500₴ за «Globus Plus» та ще 500₴ за «Globus Plus Light».
Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.
Ваш анонс подтвердился.Банк радует, вопросов нет.деньги приходят и уходят))
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korzviktor20
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Додано: Суб 01 лип, 2023 21:51
emeta написав:
Всё какие то стрёмные сроки для гривны
ждём такие % на три месяца
там и виплата стремная , сумма % по депозитам будет только в первий рабочий день месяца.
В етом месяце первие СБ и ВС - голодаем. )))))))))))
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Goodman
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