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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 58596061

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:38

wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:54

  melkh написав:wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((

В відділенні
21 буде на 6м
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:56

  wolt450 написав:
  melkh написав:wolt450 Це де такий інсайд ви чули, а я сьогодні спішив відкривати на 9 міс під 21% ((

В відділенні
21 буде на 6м
дуже добре! Є місця де буде поки що 17% на 6 місяців
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 20:58

Re: Банк Глобус

Ну що там депозити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 23:51

Всё какие то стрёмные сроки для гривны
ждём такие % на три месяца
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 05:15

  melkh написав:Анонс кешбек-пропозицій від «Банку Глобус» на липень

У липні з'являться нові категорії «Зоомагазини» та «Меблі і будівництво», а також за категорією «Транспорт» ставка кешбеку буде однаковою як при розрахунку кредитними коштами, так і власними.

Отже, у липні клієнти зможуть обрати 3 категорії з наступних (власні / кредитні кошти):

🚎 «Транспорт» — 20% / 20% (за операції до 50₴)
🐶 «Зоомагазини» — 4% / 2%
💊 «Аптеки» — 3% / 2%
🍟 «Кафе та ресторани» — 3% / 2%
🍌 «Продукти» — 3% / 2%
🩳 «Одяг та взуття» — 2.5% / 1.5%
🛠 «Меблі та будівництво» — 2% / 1%
⛽️ «АЗС» — 1% / 0.75%

Партнерські пропозиції:
💻 «Eldorado» — 5%
🖥 «ЖЖУК» — 3%
📱 «СМАРТШОП» — 3%

Максимальна сума кешбеку за однією карткою — 500₴ на місяць, а мінімальна сума для перерахування кешбеку на картковий рахунок — 100₴.

💡 Відкривши обидві картки, які беруть участь у програмі лояльності, Ви зможете накопичити до 1 000₴ кешбеку: 500₴ за «Globus Plus» та ще 500₴ за «Globus Plus Light».

Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.

Ваш анонс подтвердился.Банк радует, вопросов нет.деньги приходят и уходят))
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:51

  emeta написав:Всё какие то стрёмные сроки для гривны
ждём такие % на три месяца


там и виплата стремная , сумма % по депозитам будет только в первий рабочий день месяца.
В етом месяце первие СБ и ВС - голодаем. )))))))))))
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:40

  KVV написав:
  FinTech написав:Не помиляєтесь, найкраща пропозицiя по  кешбеку на продукти у червнi -
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
або ще тут порiвняльна таблиця.

кб нараховують за покупки на закордонних сайтах?


Можу підтвердити, за розрахунок через POS за кордоном нараховують (причому згідно заблокованої суми у грн, оплата була у EUR, курс блокування наразі 42.38 при курсі списання 40.85 - сподіваюсь, різницю між курсом блокування та актуальним курсом списання повернуть на баланс при проведенні за рахунком). Правила ненарахування виписані у п. 2.18, (шукати Офіційні правила програми лояльності "Кешбек" тут) .
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:46

Web-банкінг

До речі, Web-банкінг для віддалено зареєстрованих клієнтів з GlobusPlus тут є? У фарсику був, і досить зручний (можна було входити через сканер QR). Тут бачу тільки посилання "Інтернет-банкінг" з головної на iFobs, котрий не пускає за номером телефону. Це ж не воно? Якщо немає, навіщо тут сканер QR?
wildlynx
 
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