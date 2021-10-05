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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 22:31
ingtrans написав: wildlynx написав:
Якщо немає, навіщо тут сканер QR?
Наприклад, для оплати QR-кодом або для BankID.
Приватом часто користуєтеся?
Цікаво, де Глобусом можна оплатити через QR?
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