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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 22:31
ingtrans написав: wildlynx написав:
Якщо немає, навіщо тут сканер QR?
Наприклад, для оплати QR-кодом або для BankID.
Приватом часто користуєтеся?
Цікаво, де Глобусом можна оплатити через QR?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 00:30
ingtrans написав: wildlynx написав:
Якщо немає, навіщо тут сканер QR?
Наприклад, для оплати QR-кодом або для BankID.
Приватом часто користуєтеся?
От тому й питаю, що в Приваті (котрим майже не користуюсь) та Фарсику цей сканер використовував тільки для входу до web-банкінгу. А, згадав, коли приїздив до Дніпра, платив там проїзд у трамваї через QR.
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wildlynx
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Додано: Пон 03 лип, 2023 08:54
melkh написав:
🚎 «Транспорт» — 20% / 20% (за операції до 50₴)
🐶 «Зоомагазини» — 4% / 2%
💊 «Аптеки» — 3% / 2%
🍟 «Кафе та ресторани» — 3% / 2%
🍌 «Продукти» — 3% / 2%
🩳 «Одяг та взуття» — 2.5% / 1.5%
🛠 «Меблі та будівництво» — 2% / 1%
⛽️ «АЗС» — 1% / 0.75%
Партнерські пропозиції:
💻 «Eldorado» — 5%
🖥 «ЖЖУК» — 3%
📱 «СМАРТШОП» — 3%
Мне не предложили АЗС почему-то.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 09:35
andreyiskra написав:
Мне не предложили АЗС почему-то.
Глобус дошел до индивидуальных ограничений на категории? Вроде о таком пока никто не писал.
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ingtrans
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