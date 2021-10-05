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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:31

  ingtrans написав:
  wildlynx написав:Якщо немає, навіщо тут сканер QR?

Наприклад, для оплати QR-кодом або для BankID.
Приватом часто користуєтеся? :)

Цікаво, де Глобусом можна оплатити через QR?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 00:30

  ingtrans написав:
  wildlynx написав:Якщо немає, навіщо тут сканер QR?

Наприклад, для оплати QR-кодом або для BankID.
Приватом часто користуєтеся? :)


От тому й питаю, що в Приваті (котрим майже не користуюсь) та Фарсику цей сканер використовував тільки для входу до web-банкінгу. А, згадав, коли приїздив до Дніпра, платив там проїзд у трамваї через QR.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:54

  melkh написав:🚎 «Транспорт» — 20% / 20% (за операції до 50₴)
🐶 «Зоомагазини» — 4% / 2%
💊 «Аптеки» — 3% / 2%
🍟 «Кафе та ресторани» — 3% / 2%
🍌 «Продукти» — 3% / 2%
🩳 «Одяг та взуття» — 2.5% / 1.5%
🛠 «Меблі та будівництво» — 2% / 1%
⛽️ «АЗС» — 1% / 0.75%

Партнерські пропозиції:
💻 «Eldorado» — 5%
🖥 «ЖЖУК» — 3%
📱 «СМАРТШОП» — 3%

Мне не предложили АЗС почему-то.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:35

Re: Банк Глобус

  andreyiskra написав:Мне не предложили АЗС почему-то.

Глобус дошел до индивидуальных ограничений на категории? Вроде о таком пока никто не писал.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:33

ingtrans
может не докрутил до конца список кэшбеков, не знаю.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:36

  andreyiskra написав:может не докрутил до конца список кэшбеков, не знаю.

Возможно. Эта категория как раз последняя в списке.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:54

Re: Банк Глобус

пришли % по депо на рахунок. но рахунок написано что заблокирован. после получения пластика, рахунок почему-то заблокирован. как перевести деньги на карту?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:59

  andreyiskra написав:пришли % по депо на рахунок. но рахунок написано что заблокирован. после получения пластика, рахунок почему-то заблокирован. как перевести деньги на карту?

А пластик активировали? Активация пластика у них занимает некоторое время.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:01

ingtrans
Да. Плачу пластиком давно. И сэп оправлял на пластик для оформления депо. Страно почему % приходят на счет, а не на карту.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 15:11

andreyiskra
А, так это какой-то счет, отличный от счета карты GlobusPlus/GlobusPlus Light?
ingtrans
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