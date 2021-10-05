Додано: Пон 03 лип, 2023 15:53

andreyiskra написав: ingtrans

Этот счет начинается на 59 380.... У карты 82 380....

В сообщении написано, что выплачены % и я могу перечислить их на любой счет или получить в кассе. В меню "рахунки" сумма есть, счет называется Онлайн для выплат, но висит замок и написано "заблоковано". Оператор уже час перевиряет информацию. Этот счет начинается на 59 380.... У карты 82 380....В сообщении написано, что выплачены % и я могу перечислить их на любой счет или получить в кассе. В меню "рахунки" сумма есть, счет называется Онлайн для выплат, но висит замок и написано "заблоковано". Оператор уже час перевиряет информацию.

Початок номера рахунку - це ні про що - він нікому нічого не скаже - перші дві цифри - просто контрольні - наступні 6 - це МФО банку - воно однакове для усіх рахунків цього банку. Для того щоб зрозуміти що саме це за рахунок - важливо виокремити 4 цифри всередині які йдуть після кількох нулів і означають номер балансового рахунку відповідно до плану рахунів банків - для поточних рахунків фізичних осіб це буде 2620, для вкладів 2630. Якщо таке є то це дійсно поточний або вкладний рахунок. Але банки можуть відкривати і, наприклад, рахунки нарахованих, але не виплачених відсотків. Зазвичай їх не показують клієнтам, бо клієнт однаково нічого з ними зробити не зможе. Але схоже вам його показали. Якщо не помиляюсь то замість 2620 там має бути 2628 або 2638 що відповідає балансовим рахункам нарахованих відсотків по поточних або депозитних рахунках - це технічні рахунки, які відкривають банки і ними ви скористатись в принципі не повинні - банк сам з цих рахунків робить перекидування коштів на поточні (карткові) рахунки, коли прийде відповідний час.