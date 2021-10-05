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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 15:23
ingtrans
Этот счет начинается на 59 380.... У карты 82 380....
В сообщении написано, что выплачены % и я могу перечислить их на любой счет или получить в кассе. В меню "рахунки" сумма есть, счет называется Онлайн для выплат, но висит замок и написано "заблоковано". Оператор уже час перевиряет информацию.
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andreyiskra
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:53
andreyiskra написав:ingtrans
Этот счет начинается на 59 380.... У карты 82 380....
В сообщении написано, что выплачены % и я могу перечислить их на любой счет или получить в кассе. В меню "рахунки" сумма есть, счет называется Онлайн для выплат, но висит замок и написано "заблоковано". Оператор уже час перевиряет информацию.
Початок номера рахунку - це ні про що - він нікому нічого не скаже - перші дві цифри - просто контрольні - наступні 6 - це МФО банку - воно однакове для усіх рахунків цього банку. Для того щоб зрозуміти що саме це за рахунок - важливо виокремити 4 цифри всередині які йдуть після кількох нулів і означають номер балансового рахунку відповідно до плану рахунів банків - для поточних рахунків фізичних осіб це буде 2620, для вкладів 2630. Якщо таке є то це дійсно поточний або вкладний рахунок. Але банки можуть відкривати і, наприклад, рахунки нарахованих, але не виплачених відсотків. Зазвичай їх не показують клієнтам, бо клієнт однаково нічого з ними зробити не зможе. Але схоже вам його показали. Якщо не помиляюсь то замість 2620 там має бути 2628 або 2638 що відповідає балансовим рахункам нарахованих відсотків по поточних або депозитних рахунках - це технічні рахунки, які відкривають банки і ними ви скористатись в принципі не повинні - банк сам з цих рахунків робить перекидування коштів на поточні (карткові) рахунки, коли прийде відповідний час.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 15:56
Alien
Заблокированный счет имеет внутри 2620. Горячка пообещала после 16:30 разблокировать его.
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andreyiskra
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Додано: Пон 03 лип, 2023 16:01
andreyiskra написав:Alien
Заблокированный счет имеет внутри 2620. Горячка пообещала после 16:30 разблокировать его.
Ну тоді це дійсно поточний
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:03
опупіти!
банк (аналогічно до кейсу вище) відкрив поточний рахунок - самотужки без будь яких заяв
це взагалі як
до липня депо кошти (%) заходили на депозитну картку
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Додано: Пон 03 лип, 2023 17:08
greenozon написав:
опупіти!
банк (аналогічно до кейсу вище) відкрив поточний рахунок - самотужки без будь яких заяв
це взагалі як
Зараз поліз в оформлення депозиту і там же відразу написано, що "Сума депозиту та відсотки будуть виплачені на рахунок "Онлайн для виплат". І це ще до підтвердження.
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ingtrans
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:05
за мій багаторічний досвід це вперше що банк сам відкрив поточний рахунок без підписання заяви на рахунок
якось без цього інші банки обходяться, мабуть Глобус переслідує якусь ціль, к-сть відкритих рахунків?
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:10
greenozon написав:
за мій багаторічний досвід це вперше що банк сам відкрив поточний рахунок без підписання заяви на рахунок
якось без цього інші банки обходяться, мабуть Глобус переслідує якусь ціль, к-сть відкритих рахунків?
Під конвертаційні депозити відкривають як мінімум Райф (причому під кожний депозит новий рахунок) та Акорд. Щоправда, у Акорда рахунок досить специфічний.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:12
ingtrans написав: greenozon написав:
за мій багаторічний досвід це вперше що банк сам відкрив поточний рахунок без підписання заяви на рахунок
якось без цього інші банки обходяться, мабуть Глобус переслідує якусь ціль, к-сть відкритих рахунків?
Під конвертаційні депозити відкривають як мінімум Райф (причому під кожний депозит новий рахунок) та Акорд. Щоправда, у Акорда рахунок досить специфічний.
ОК, в цих банках не був по депо, тому новинка
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greenozon
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