Рада під конвертаційний в євро при відкритті депо у застосунку теж відкриває поточний рахунок на який в подальшому повертається депо і з якого без комісу потім знімається готівка.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 18:22
Re: Банк Глобус
Рада під конвертаційний в євро при відкритті депо у застосунку теж відкриває поточний рахунок на який в подальшому повертається депо і з якого без комісу потім знімається готівка.
Додано: Пон 03 лип, 2023 18:25
Я відкривав депо в кінці червня і подзвонив на гарячку і все докладно розпитав, куди падають відсотки та тіло, то сказали, що у них відсотки та тіло падає лише на рахунок для виплат і з нього без комісу кидаєш куди тобі потрібно, і дійсно, лиш відкрив депо і зразу намалювався рахунок для виплат, але чого тобі його заблокували, то це загадка, напиши, чим закінчилася історія і чого вони заблокували?
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:02
може блокування пов'язано якось із ФОП-ом?
там податкова може до 3 днів тормозити
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:43
Додано: Пон 03 лип, 2023 23:14
AlexSV Ви недавно стали клієнтом банку і 2.суму, яку поставили на депозит, якщо не секрет?
Додано: Вів 04 лип, 2023 00:08
Додано: Вів 04 лип, 2023 09:18
Я не ФОП, счет заблокирован, горячка порекомендовала обратиться в любое отделение банка для прохождения финмониторинга.[/quote]
Напишите пожалуйста процесс прохождения финмониторинга в Глобусе, какие документы требуют. Возможно вы совершали какие то подозрительные по мнению банка финансовые операции, может вам приходили переводы на крупные суммы на карту?
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