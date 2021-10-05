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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:22

Re: Банк Глобус

  ingtrans написав:Під конвертаційні депозити відкривають як мінімум Райф (причому під кожний депозит новий рахунок) та Акорд. Щоправда, у Акорда рахунок досить специфічний
Рада під конвертаційний в євро при відкритті депо у застосунку теж відкриває поточний рахунок на який в подальшому повертається депо і з якого без комісу потім знімається готівка.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 18:25

Я відкривав депо в кінці червня і подзвонив на гарячку і все докладно розпитав, куди падають відсотки та тіло, то сказали, що у них відсотки та тіло падає лише на рахунок для виплат і з нього без комісу кидаєш куди тобі потрібно, і дійсно, лиш відкрив депо і зразу намалювався рахунок для виплат, але чого тобі його заблокували, то це загадка, напиши, чим закінчилася історія і чого вони заблокували?
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:02

може блокування пов'язано якось із ФОП-ом?
там податкова може до 3 днів тормозити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:43

  greenozon написав:може блокування пов'язано якось із ФОП-ом?
там податкова може до 3 днів тормозити

Я не ФОП, счет заблокирован, горячка порекомендовала обратиться в любое отделение банка для прохождения финмониторинга.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:14

AlexSV Ви недавно стали клієнтом банку і 2.суму, яку поставили на депозит, якщо не секрет?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:08

  melkh написав:AlexSV Ви недавно стали клієнтом банку і 2.суму, яку поставили на депозит, якщо не секрет?

Да уже лет так 10. 50 тыс. грн.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 08:29

AlexSV Чого блоканули, загадка для мене
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:18

Я не ФОП, счет заблокирован, горячка порекомендовала обратиться в любое отделение банка для прохождения финмониторинга.[/quote]
Напишите пожалуйста процесс прохождения финмониторинга в Глобусе, какие документы требуют. Возможно вы совершали какие то подозрительные по мнению банка финансовые операции, может вам приходили переводы на крупные суммы на карту?
mogicanin1986
 
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