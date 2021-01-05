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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27

AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:34

P.S. Выяснилось. Последний раз опросник обновлялся более 3 лет назад. На этом основании и заблокировали. Причём никаких уведомлений о необходимости пройти обновление данных с банка не было. Просто взяли и блоканули.[/quote]
Обновление данных, как я понимаю это не финмониторинг. Обновление можно пройти, проблем не должно быть, плохо что нельзя пройти дистанционно, только в отделении.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 135
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48

в цьому плані додаток Рада банк попереду - прямо друкує на екрані коли треба зявитись в банк щоб оновити дані
greenozon
 
Повідомлень: 15248
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:38

  melkh написав:AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?

Не, не просили, ксерокс паспорта (ID), справка о месте регистрации, распечатали опросник, заполнил его, 5 мин, при мне перезвонили в ГО, счёт сразу разблокировался…
AlexSV
 
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