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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27
AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:34
P.S. Выяснилось. Последний раз опросник обновлялся более 3 лет назад. На этом основании и заблокировали. Причём никаких уведомлений о необходимости пройти обновление данных с банка не было. Просто взяли и блоканули.[/quote]
Обновление данных, как я понимаю это не финмониторинг. Обновление можно пройти, проблем не должно быть, плохо что нельзя пройти дистанционно, только в отделении.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48
в цьому плані додаток Рада банк попереду - прямо друкує на екрані коли треба зявитись в банк щоб оновити дані
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:38
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