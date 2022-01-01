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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27
AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?
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melkh
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:34
P.S. Выяснилось. Последний раз опросник обновлялся более 3 лет назад. На этом основании и заблокировали. Причём никаких уведомлений о необходимости пройти обновление данных с банка не было. Просто взяли и блоканули.[/quote]
Обновление данных, как я понимаю это не финмониторинг. Обновление можно пройти, проблем не должно быть, плохо что нельзя пройти дистанционно, только в отделении.
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mogicanin1986
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48
в цьому плані додаток Рада банк попереду - прямо друкує на екрані коли треба зявитись в банк щоб оновити дані
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greenozon
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:38
melkh написав:AlexSV
то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?
Не, не просили, ксерокс паспорта (ID), справка о месте регистрации, распечатали опросник, заполнил его, 5 мин, при мне перезвонили в ГО, счёт сразу разблокировался…
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AlexSV
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Додано: Сер 05 лип, 2023 10:09
melkh написав:
Я відкривав депо в кінці червня і подзвонив на гарячку і все докладно розпитав, куди падають відсотки та тіло, то сказали, що у них відсотки та тіло падає лише на рахунок для виплат і з нього без комісу кидаєш куди тобі потрібно, і дійсно, лиш відкрив депо і зразу намалювався рахунок для виплат, але чого тобі його заблокували, то це загадка, напиши, чим закінчилася історія і чого вони заблокували?
Это мне вопрос?
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andreyiskra
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:41
greenozon написав: ingtrans написав: greenozon написав:
за мій багаторічний досвід це вперше що банк сам відкрив поточний рахунок без підписання заяви на рахунок
якось без цього інші банки обходяться, мабуть Глобус переслідує якусь ціль, к-сть відкритих рахунків?
Під конвертаційні депозити відкривають як мінімум Райф
та Акорд.
ОК, в цих банках не був по депо, тому новинка
тююю... - зовсім життя не знаєте!
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flysoulfly
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