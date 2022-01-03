|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27
AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:34
P.S. Выяснилось. Последний раз опросник обновлялся более 3 лет назад. На этом основании и заблокировали. Причём никаких уведомлений о необходимости пройти обновление данных с банка не было. Просто взяли и блоканули.[/quote]
Обновление данных, как я понимаю это не финмониторинг. Обновление можно пройти, проблем не должно быть, плохо что нельзя пройти дистанционно, только в отделении.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48
в цьому плані додаток Рада банк попереду - прямо друкує на екрані коли треба зявитись в банк щоб оновити дані
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:38
Додано: Сер 05 лип, 2023 10:09
Это мне вопрос?
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:41
тююю... - зовсім життя не знаєте!
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:17
Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.
И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?
Зараз переглядають цей форум: Michael985 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|