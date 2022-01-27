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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

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Банк Глобус 4.1 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 15:27

AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:34

P.S. Выяснилось. Последний раз опросник обновлялся более 3 лет назад. На этом основании и заблокировали. Причём никаких уведомлений о необходимости пройти обновление данных с банка не было. Просто взяли и блоканули.[/quote]
Обновление данных, как я понимаю это не финмониторинг. Обновление можно пройти, проблем не должно быть, плохо что нельзя пройти дистанционно, только в отделении.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 136
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:48

в цьому плані додаток Рада банк попереду - прямо друкує на екрані коли треба зявитись в банк щоб оновити дані
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:38

  melkh написав:AlexSV то подтверждающих документов и не просили, просто обновили документы и все?

Не, не просили, ксерокс паспорта (ID), справка о месте регистрации, распечатали опросник, заполнил его, 5 мин, при мне перезвонили в ГО, счёт сразу разблокировался…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:09

  melkh написав:Я відкривав депо в кінці червня і подзвонив на гарячку і все докладно розпитав, куди падають відсотки та тіло, то сказали, що у них відсотки та тіло падає лише на рахунок для виплат і з нього без комісу кидаєш куди тобі потрібно, і дійсно, лиш відкрив депо і зразу намалювався рахунок для виплат, але чого тобі його заблокували, то це загадка, напиши, чим закінчилася історія і чого вони заблокували?

Это мне вопрос?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 11:41

  greenozon написав:
  ingtrans написав:
  greenozon написав:за мій багаторічний досвід це вперше що банк сам відкрив поточний рахунок без підписання заяви на рахунок
якось без цього інші банки обходяться, мабуть Глобус переслідує якусь ціль, к-сть відкритих рахунків?

Під конвертаційні депозити відкривають як мінімум Райф
та Акорд.

в цих банках не був по депо
:) тююю... - зовсім життя не знаєте!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2311
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:17

Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.

И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:37

  candidat написав:Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.

И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?


фарт дело индивидуальное, я покрутил телефоном перед мордой лица и оно само как-то сделалось быстрее чем я понял что оно сделалось, зато потом в приложение с месяц не мог войти, ошибка и всё, потом само заработало без всяких обновлений и танцев с бубном...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:49

  candidat написав:Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.

И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?

С первого раза на каждую из карт, хотя дайт непонятно зачем нужна.
Может лицо должно быть похожем на то что в доках, а теперь появились какие то нюансы, борода там, тату, ещё что?)
Feh14
 
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