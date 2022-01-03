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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 20:27
Feh14 написав: candidat написав:
Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.
И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?
С первого раза на каждую из карт, хотя дайт непонятно зачем нужна.
Может лицо должно быть похожем на то что в доках, а теперь появились какие то нюансы, борода там, тату, ещё что?)
Так а что у них там в доках может быть? Фото в паспорте? По сравнению с ним ничего особо не менялось.
Другой вопрос, если в банке якобы сравнивают, то с чем они должны сравнивать, когда в приложении "поверните голову направо", "поверните голову налево"? В паспорте фото в профиль нет
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:46
candidat написав:
Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.
И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?
Если долго мучаться - что нибудь получится! Получилось онлайн зарегистрироваться в приложении, но среди всех регистраций в других банках онлайн пока это был самый долгий и мучительный квест( боритесь и поборите!!!
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:36
В минулому році через додаток Глобус+ попрацював з депозитами.
Депо закінчились - додаток не видалив.
Почав отримувати повідомлення про кеш-бек, картковий ліміт.
Минулого тижня вирішив спробувати його отримати - попрощався з Ідеєю, де мав 80 к. ліміту, Глобус пропонував межі з 0 до 25 к., запросив 15 к., отримав відмову.
Хтось отримав ліміт від них?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:10
myko написав:
Хтось отримав ліміт від них?
Див. тут
i тут
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Додано: Вів 11 лип, 2023 11:13
А як відсотки по депо виплачуються? В дату розміщення?
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