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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667>

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:27

  Feh14 написав:
  candidat написав:Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.

И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?

С первого раза на каждую из карт, хотя дайт непонятно зачем нужна.
Может лицо должно быть похожем на то что в доках, а теперь появились какие то нюансы, борода там, тату, ещё что?)

Так а что у них там в доках может быть? Фото в паспорте? По сравнению с ним ничего особо не менялось.
Другой вопрос, если в банке якобы сравнивают, то с чем они должны сравнивать, когда в приложении "поверните голову направо", "поверните голову налево"? В паспорте фото в профиль нет :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:46

  candidat написав:Поделитесь рецептом, как вам удалось пройти верификацию личности при регистрации в этом, мягко говоря, криворуком Глобус плюсе? Если это хоть кому-то удалось, конечно.
Уже семь попыток. После каждого выполненного предложенного действия овал, очерчивающий лицо на экране, становился зелёным. Я так понимаю, что это знак о зачете действия. Но в конце каждый раз "Упс, что-то пошло не так".
Уже из банка звонили, допрос учиняли, потом говорили, что что-там поправили, но пройти всё равно невозможно.

И чтоб дважды не вставать: если открыть депозит онлайн после 17:30, деньги будут засчитаны на депозит сегодняшним числом? И за завтра уже начислят проценты? Кто-то проверял на практике?

Если долго мучаться - что нибудь получится! Получилось онлайн зарегистрироваться в приложении, но среди всех регистраций в других банках онлайн пока это был самый долгий и мучительный квест( боритесь и поборите!!!
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:36

Re: Банк Глобус

В минулому році через додаток Глобус+ попрацював з депозитами.
Депо закінчились - додаток не видалив.
Почав отримувати повідомлення про кеш-бек, картковий ліміт.
Минулого тижня вирішив спробувати його отримати - попрощався з Ідеєю, де мав 80 к. ліміту, Глобус пропонував межі з 0 до 25 к., запросив 15 к., отримав відмову.
Хтось отримав ліміт від них?
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:10

  myko написав:Хтось отримав ліміт від них?
Див. тут i тут
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:13

А як відсотки по депо виплачуються? В дату розміщення?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:18

  Sergion написав:А як відсотки по депо виплачуються? В дату розміщення?

Перший день місяця
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:48

  sens написав:
  Sergion написав:А як відсотки по депо виплачуються? В дату розміщення?

Перший день місяця

Якщо Перший день місяця випадає на вихідний або на святковий день, то виплачують % після вихідних або святкових днів.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:30

Re: Банк Глобус

Открывши в Шарике онлайн депо со ставкой 21%, можно еще и 1% бонус от Минфина получить (при соблюдении условий минимальной суммы). Итого получится 22%, что вроде бы на текущий момент является лидером рынка. Я правильно понимаю?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:13

  Кащей написав:Открывши в Шарике онлайн депо со ставкой 21%, можно еще и 1% бонус от Минфина получить (при соблюдении условий минимальной суммы). Итого получится 22%, что вроде бы на текущий момент является лидером рынка. Я правильно понимаю?

Так онлайн там 20% на полгода.
А если принесете в отд-е у кулаке 100К, то накинут ещё +0.5%
А если ДО открытия зарегитесь на МинФине, то он выплатит 1% го-до-вых, т.е. за этот полугодовой =0.5% от суммы размещения минус налог.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:17

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Так онлайн там 20% на полгода.

Повысили же до 21% с начала этого месяца.
ingtrans
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