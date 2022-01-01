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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:25

Бооже, таки знайшов у застосунку. Дякую :)
Зображення

..виходить, що таки можна злупити 22% річних на піврочки
але для новачків, хто не відкривав тут депо останні 90 дн!
...і від 50К -- це умова МінФіну
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:57

Re: Банк Глобус

не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 16:51

  andreyiskra написав:не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.

Гроші на Глобал плюс?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:14

  andreyiskra написав:не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.

А как стали клиентом? Удаленно или полноценно через отделение?
Sergion
 
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