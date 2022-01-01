..виходить, що таки можна злупити 22% річних на піврочки
але для новачків, хто не відкривав тут депо останні 90 дн!
...і від 50К -- це умова МінФіну
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:25
Додано: Сер 12 лип, 2023 15:57
Re: Банк Глобус
не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
Додано: Сер 12 лип, 2023 16:51
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:14
Додано: Сер 12 лип, 2023 21:49
Re: Банк Глобус
Sergion, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.
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