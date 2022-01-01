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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:25
Бооже, таки знайшов у застосунку. Дякую
..виходить, що таки можна злупити 22% річних на піврочки
але для новачків, хто не відкривав тут депо останні 90 дн!
...і від 50К -- це умова МінФіну
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Amethyst
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:57
не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
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andreyiskra
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Додано: Сер 12 лип, 2023 16:51
andreyiskra написав:
не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
Гроші на Глобал плюс?
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sens
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:14
andreyiskra написав:
не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
А как стали клиентом? Удаленно или полноценно через отделение?
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Sergion
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Додано: Сер 12 лип, 2023 21:49
Sergion, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.
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Howl
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Додано: Чет 13 лип, 2023 08:33
Howl написав:Sergion
, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.
Даже если стал клиентом Глобуса в отделении, при регистрации в приложении все равно придется отправлять документы на проверку, так мне поддержка сказала.
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mogicanin1986
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Додано: Чет 13 лип, 2023 08:34
sens да. уже под вечер подняли лимит до 1 млн
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andreyiskra
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16
Sergion написав: andreyiskra написав:
не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
А как стали клиентом? Удаленно или полноценно через отделение?
Удаленно. Но ранее был клиентом глобуса когда 17% было на остаток по карте.
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andreyiskra
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16
Друзі, якщо покласти гроші на депозит, то як їх потім знімати? Дивлюся в тарифах вказано, що зняття власних коштів 1% окрім бюджетних та зарплатних карток
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l_e_x
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:42
l_e_x написав:
Друзі, якщо покласти гроші на депозит, то як їх потім знімати? Дивлюся в тарифах вказано, що зняття власних коштів 1% окрім бюджетних та зарплатних карток
з власного досвіду - СЕП або р2р на картку де є безкоштовне зняття , наприклад
Юнекс , в касі зніміте з картки все що наскирдували з Глобал+
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sens
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