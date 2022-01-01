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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768>

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:25

Бооже, таки знайшов у застосунку. Дякую :)
Зображення

..виходить, що таки можна злупити 22% річних на піврочки
але для новачків, хто не відкривав тут депо останні 90 дн!
...і від 50К -- це умова МінФіну
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:57

Re: Банк Глобус

не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 16:51

  andreyiskra написав:не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.

Гроші на Глобал плюс?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:14

  andreyiskra написав:не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.

А как стали клиентом? Удаленно или полноценно через отделение?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 21:49

Re: Банк Глобус

Sergion, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:33

  Howl написав:Sergion, ставите приложение и проходите регистрацию через доки в Дії + потом подписываете договор через Дія.Підпис. Если что-то не получается, то только через отделение.

Даже если стал клиентом Глобуса в отделении, при регистрации в приложении все равно придется отправлять документы на проверку, так мне поддержка сказала.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 08:34

sens да. уже под вечер подняли лимит до 1 млн
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16

  Sergion написав:
  andreyiskra написав:не смог оформить депо на 100к. горячка говорит превышен лимит в 400к в год. езжайте в отделение. был в отделении, заполнял анкету. но все равно не могу пока оформить.

А как стали клиентом? Удаленно или полноценно через отделение?

Удаленно. Но ранее был клиентом глобуса когда 17% было на остаток по карте.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16

Re: Банк Глобус

Друзі, якщо покласти гроші на депозит, то як їх потім знімати? Дивлюся в тарифах вказано, що зняття власних коштів 1% окрім бюджетних та зарплатних карток
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:42

  l_e_x написав:Друзі, якщо покласти гроші на депозит, то як їх потім знімати? Дивлюся в тарифах вказано, що зняття власних коштів 1% окрім бюджетних та зарплатних карток

з власного досвіду - СЕП або р2р на картку де є безкоштовне зняття , наприклад
Юнекс , в касі зніміте з картки все що наскирдували з Глобал+
sens
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