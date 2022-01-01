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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:48

  andreyiskra написав:sens да. уже под вечер подняли лимит до 1 млн

ліміт і його підняття - все вірно
так само було - ліміт на картку 5000
скинув на картку 20000
депозит не дає поповнити
ліміт підняв і депозит поповнено
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:37

sens там есть свой лимит, который клиент не видит. у меня был в 400к. горячка сказала, что я 315к уже использовал. заполнил анкету в отделении и подняли до 1 млн.
andreyiskra
 
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