ліміт і його підняття - все вірно
так само було - ліміт на картку 5000
скинув на картку 20000
депозит не дає поповнити
ліміт підняв і депозит поповнено
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:48
Додано: Чет 13 лип, 2023 14:37
sens там есть свой лимит, который клиент не видит. у меня был в 400к. горячка сказала, что я 315к уже использовал. заполнил анкету в отделении и подняли до 1 млн.
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