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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:48
andreyiskra написав:sens
да. уже под вечер подняли лимит до 1 млн
ліміт і його підняття - все вірно
так само було - ліміт на картку 5000
скинув на картку 20000
депозит не дає поповнити
ліміт підняв і депозит поповнено
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sens
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Додано: Чет 13 лип, 2023 14:37
sens там есть свой лимит, который клиент не видит. у меня был в 400к. горячка сказала, что я 315к уже использовал. заполнил анкету в отделении и подняли до 1 млн.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:53
melkh написав:
Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.
А пластик как получить? Желательно не топать в отделение)
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:01
allaliu написав: melkh написав:
Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.
А пластик как получить? Желательно не топать в отделение)
Замовити доставку нп на почтомат Чи відділення. Вартість питання 1 грн. яку спишуть з рахунку картки в момент замовлення.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:01
allaliu написав: melkh написав:
Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.
А пластик как получить? Желательно не топать в отделение)
в додатку за 1 грн замовити, доставлять через Нову Пошту
це акційна пропозиція
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:13
Пополнение карты можно сразу тратить? Или проводку ждать? Как пополнить без комиссии?
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allaliu
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:37
allaliu написав:
Пополнение карты можно сразу тратить? Или проводку ждать? Как пополнить без комиссии?
Штовхайте на глобус р2р і зразу можна платити за товари і послуги в терміналах як фізичних так і в інеті
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:38
allaliu забросить на моно в сити24, сделать перевод "с карти на карту".
если откривать депозит - только пропиликало смс - сразу откривайте
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Goodman
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