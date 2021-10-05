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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:48

  andreyiskra написав:sens да. уже под вечер подняли лимит до 1 млн

ліміт і його підняття - все вірно
так само було - ліміт на картку 5000
скинув на картку 20000
депозит не дає поповнити
ліміт підняв і депозит поповнено
sens
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:37

sens там есть свой лимит, который клиент не видит. у меня был в 400к. горячка сказала, что я 315к уже использовал. заполнил анкету в отделении и подняли до 1 млн.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:53

  melkh написав:Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.

А пластик как получить? Желательно не топать в отделение)
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:01

  allaliu написав:
  melkh написав:Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.

А пластик как получить? Желательно не топать в отделение)

Замовити доставку нп на почтомат Чи відділення. Вартість питання 1 грн. яку спишуть з рахунку картки в момент замовлення.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:01

  allaliu написав:
  melkh написав:Картку можна відкрити онлайн через застосунок «Globus Plus» ↗️, передавши цифрові копії документів через «Дія» чи сфотографувавши паперові документи.

А пластик как получить? Желательно не топать в отделение)


в додатку за 1 грн замовити, доставлять через Нову Пошту
це акційна пропозиція
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:13

Re: Банк Глобус

Пополнение карты можно сразу тратить? Или проводку ждать? Как пополнить без комиссии?
allaliu
 
Повідомлень: 237
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:37

  allaliu написав:Пополнение карты можно сразу тратить? Или проводку ждать? Как пополнить без комиссии?

Штовхайте на глобус р2р і зразу можна платити за товари і послуги в терміналах як фізичних так і в інеті
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 09:38

allaliu забросить на моно в сити24, сделать перевод "с карти на карту".
если откривать депозит - только пропиликало смс - сразу откривайте
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:06

andreyiskra А можливо підняли ліміт через гарячку, хочу закинути на депо 100 к, а відділення в 120 км іфд мене, що можна зробити?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:25

melkh я так понимаю, что лимит по умолчанию 400к. горячка послала меня в отделение. в отделении позвонили на поддержку глобус плюс (в отделении глобуса не видят депозиты глобус плюс). оператор глобус плюса попросил передать трубу менеджеру в отделении и всё ей рассказала что надо сделать. от меня нужна была подписанная анкета.
andreyiskra
 
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