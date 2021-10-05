|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:04
Какая на практике максимальная сумма пополнения GlobusPlus в терминале EasyPay, если прикладывать карту к NFC?
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1191
|885067
|
|
|265
|195842
|
|
|253
|182372
|