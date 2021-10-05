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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:04

Re: Банк Глобус

Какая на практике максимальная сумма пополнения GlobusPlus в терминале EasyPay, если прикладывать карту к NFC?
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2230 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:35

Re: Банк Глобус

Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?
Amid
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 12.06.08
Подякував: 224 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:10

  Amid написав:Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?

по кожній, тому є сенс зробити 2у картку глобус лайт
greenozon
 
Повідомлень: 15302
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
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  #<1 ... 66676869
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