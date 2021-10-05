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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:04
Какая на практике максимальная сумма пополнения GlobusPlus в терминале EasyPay, если прикладывать карту к NFC?
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ramzes4
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Додано: Нед 16 лип, 2023 18:35
Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?
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Amid
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Додано: Нед 16 лип, 2023 19:10
Amid написав:
Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?
по кожній, тому є сенс зробити 2у картку глобус лайт
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greenozon
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