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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Банк Глобус 4 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
6
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:04

Re: Банк Глобус

Какая на практике максимальная сумма пополнения GlobusPlus в терминале EasyPay, если прикладывать карту к NFC?
ramzes4
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Повідомлень: 999
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2230 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 18:35

Re: Банк Глобус

Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?
Amid
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 12.06.08
Подякував: 225 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 19:10

  Amid написав:Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?

по кожній, тому є сенс зробити 2у картку глобус лайт
greenozon
 
Повідомлень: 15303
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:28

ramzes4 виртуальную через NFC не определял терминал. пластик не пробовал.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 28.01.15
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Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 09:41

  greenozon написав:
  Amid написав:Лимит кешбека 500 гривен на все карты или по каждой карте отдельно?

по кожній, тому є сенс зробити 2у картку глобус лайт
а лимиты на переводы со своих глобускарт тоже считают отдельно? или на один іпн :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 13.01.09
Подякував: 964 раз.
Подякували: 102 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:40

Виплата ЄОселя

Доброго дня.Чи можна у вашому банку отримати виплату по Єоселя?
rorijig959
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:10

Amethyst

У Минфина нету таких условий, 21 на 9 мес максимально
Гарячка сказала - в отделении на 6 мес 20 плюс 0,5 (если 100 к), это макс
онлайн - макс 21, за 100 кило ничего не добавляют
kkg
 
Повідомлень: 690
З нами з: 25.10.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:27

  kkg написав:Amethyst

У Минфина нету таких условий, 21 на 9 мес максимально
Гарячка сказала - в отделении на 6 мес 20 плюс 0,5 (если 100 к), это макс
онлайн - макс 21, за 100 кило ничего не добавляют

МінФін дає бонус +1% за вклад на 6міс (184дн), в т.ч. Онлайн.
Отак спитайте вашу горячку. Дає?!

ПС. Ну таак, +1% річних на півроку буде =0.5% від суми депо. Ну а тоо :P
Amethyst
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Повідомлень: 4281
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:23

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:МінФін дає бонус +1% за вклад на 6міс (184дн), в т.ч. Онлайн.
Там еще есть условие Минфина - не менее 50тыс.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 17:56

Так выходит 22% онлайн на пол года с ежемесячной выплатой с бонусом Минфина или нет?
emeta
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Подякував: 123 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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